Verzeichnet ihr zuhause einen Mangel an "Virtual Reality"-Spielen für eure PlayStation VR? Voraussichtlich am 14. Dezember 2018 sorgt Entwicklerstudio Gearbox Software mit Borderlands 2 VR für actionlastigen Nachschub.

Gönnt euch den Trailer zu Borderlands 2 VR:

Sehnt ihr euch nach einer Rückkehr zum Planeten Pandora? Noch vor dem Ende dieses Jahres dürfen sich Fans des Rollenspiel-Shooters auf eine VR-Version von Borderlands 2 freuen, die einige Änderungen mit sich bringt.

Zunächst einmal die schlechte Nachricht: Borderlands 2 VR ist ein reines "Single Player"-Abenteuer. Das bedeutet, dass ihr weder lokal, noch online mit tatkräftiger Unterstützung rechnen könnt.

Nichtsdestotrotz bietet die VR-Version auch einige interessante Neuerungen. So könnt ihr beispielweise die Zeit verlangsamen, um euren nächsten Angriff vorzubereiten. Diese Fähigkeit lässt sich nun auch im Skill-Tree der vier auswählbaren Klassen (Commando, Sirene, Gunzerker, Assassine) finden und kann durch die Vergabe von Skill-Punkten weiter verbessert werden. Des Weiteren dürft ihr die Welt natürlich auch wieder mit einem Fahrzeug erkunden. In der VR-Version steuert ihr euer Gefährt jedoch, anders als bei Borderlands 2, aus der "First Person"-Ansicht.

