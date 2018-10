Die "Fallout"-Reihe ist für viele Dinge bekannt - unter anderem für die enorme Anzahl an verfügbaren Mods für die verschiedenen Ableger der Serie. Ob Mods auch in dem bald erscheinenden "Multiplayer"-Ableger Fallout 76 wieder verfügbar sein würden, war bisher nicht ganz klar - nun gibt es allerdings Gewissheit.

Vor Kurzem veröffentlichte Bethesda das Intro zu Fallout 76:

Zwar wird Fallout 76 nicht zum Start über Mod-Unterstützung verfügen, dies soll sich allerdings später ändern, wie Pete Hines von Entwickler Bethesda in einem Interview mit GameSpot bestätigte. Da es sich bei diesem "Fallout"-Ableger um ein reines Multiplayer-Spiel handle, könne die Modunterstützung logischerweise nicht wie bei einem Singleplayer-Spiel funktionieren. Es sei allerdings geplant, Modding zu unterstützen, sobald private Server innerhalb des Spiels verfügbar sein werden. Damit ist laut aktuellen Angaben allerdings frühestens im November 2019 zu rechnen.

"Es wird eine Menge Arbeit sein, aber Mods und private Server werden definitiv kommen", äußerte sich Hines konkret über die Thematik. "Wenn du Mods benutzen willst, muss dies auf einem privaten Server geschehen. Du wirst entscheiden, welche Mods genau du verwendest und jeder, der auf diesem Server spielt, spielt mit diesen Mods." Auf öffentlichen Servern mit Mods zu spielen ist laut Hines nicht geplant und gilt als unrealistisch: "Ich sehe kein Universum voraus, in dem wir Spielern erlauben, auf den öffentlichen Servern von Fallout 76 mit ihren eigenen einzigartigen und unterschiedlichen Mods zu spielen."

Dass die Mods erst nach einiger Zeit ihren Weg in das Spiel finden werden, begründet der Vize-Chef von Bethesda damit, dass man sich zunächst auf die Optimierung des eigentlichen Spiels konzentrieren müsse. In der Zeit nach dem Release von Fallout 76 stünden vor allem die regelmäßigen Updates und Patches eines Onlinespiels im Mittelpunkt. Erscheinen soll Fallout 76 am 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

