Sehnsüchtig wird bereits der "Open World"-Gigant Red Dead Redemption 2 erwartet. Kunden, die eine digitale Version des Spiels vorbestellt haben, dürfen sich außerdem über ein kleines Extra für das ebenfalls aus dem Hause Rockstar Games stammende Grand Theft Auto 5 freuen.

Ihr seid noch unentschlossen bezüglich einer möglichen Vorbestellung des Spiels? Hier sind ein paar Minuten Gameplay-Material!

Wenn ihr das Spiel über den PlayStation Store oder Microsoft Store bis zum 15. Oktober vorbestellt, könnt ihr einfach irgendwann im Laufe der Woche GTA Online starten und erhaltet dann einen Geldbonus in Höhe von 1.000.000 GTA-Dollar geschenkt. Habt ihr schon vor einiger Zeit ein digitales Exemplar von Red Dead Redemption 2 vorbestellt, dann könnt ihr euch diesen Bonus selbstverständlich auf dem selben Wege sichern. Die Boni werden dann zwischen den 16. und dem 22. Oktober nach und nach an die jeweiligen Spieler ausgezahlt, schaut in diesem Zeitraum also auf euer Maze-Bank-Konto!

Erscheinen soll Red Dead Redemption 2 übrigens am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Die PC-Zocker unter euch müssen allerdings noch weiterhin auf eine Veröffentlichung hoffen.

Was haltet ihr von dem GTA-Bonus? Werdet ihr euch die 1.000.000 GTA-Dollar sichern? Oder habt ihr die Welt von GTA Online schon längst hinter euch gelassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!