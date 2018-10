Die Entwickler von Die Sims 4 mussten zuletzt heftige Kritik einstecken, da sie nach Meinung einiger Fans nicht schnell genug neue Erweiterungen für die Lebenssimulation veröffentlichen würden. Nun wurde jedoch offiziell das nächste Addon angekündigt: "Werde berühmt" soll die kommende Erweiterung heißen und euch ermöglichen, wie der Name bereits sagt, berühmt zu werden - auch als YouTuber!

Hier ist der Trailer zu Sims 4 - Werde berühmt:

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, bringt "Die Sims 4 - Werde berühmt" neben einer komplett neuen Welt, dem an Hollywood angelehnten Del Sol Valley, auch zwei neue Karrieremöglichkeiten mit sich: Schauspieler und Influencer. Zu diesem Zweck haben sich die Entwickler mit einer Frau vom Fach zusammengetan. Die Sängerin und YouTuberin Baby Ariel stand dem "Sims"-Team mit Rat und Tat zur Seite. Fans der Reihe ist der Name sicherlich ein Begriff, denn Baby Ariel steuerte bereits mit "Aww" ein Lied zum Soundtrack des aktuellen Sims-Ablegers bei. Zudem erwartet euch auch wieder der obligatorische Nachschub an Kleidung und Möbeln - passend zum Thema.

Laut der offiziellen Pressemitteilung zu der Erweiterung könnt ihr die "Hauptrolle in einem Blockbuster übernehmen" und als "angehender Influencer im Rampenlicht stehen und jeden luxuriösen Moment live streamen". Als Promi-Sim stehen euch somit die Tore des virtuellen Showbusiness offen. Falls ihr euch mit euren Sims also schon immer mal unter das promintente Volk mischen wolltet, werdet ihr bald die Möglichkeit dazu haben. Erscheinen soll „Die Sims 4 - Werde berühmt“ am 16. November 2018 für PC und Mac.

Was haltet ihr von der neuen Erweiterung? Gefällt euch der Inhalt oder habt ihr euch vielleicht andere Neuerungen erhofft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!