Fortnite und Klimawandel - passt das zusammen? Würde man die Betreiber des Twitch-Kanals ClimateFortnite fragen, wäre die Antwort vermutlich "Ja". Die Gruppe von Klimaforscher nutzt nämlich die Plattform, um während des Zockens von Fortnite über den Klimawandel aufzuklären.

Unterhalten und aufklären: Das sind die beiden Ansätze, die Klimaforscher auf dem Twitch-Kanal ClimateFortnite kombinieren. Gegründet wurde er von einem Absolventen des Massachusetts Institute of Technology namens Henri Drake. Im Gespräch mit dem amerikanischen Technik-Magazin Wired äußert sich Drake wie folgt zu dem Projekt:

Und so können Spieler, die den Kanal besuchen, den Forschern beim Fortnite-Zocken zuschauen, während diese bestimmte Themen rund um den Klimawandel diskutieren, und ihre Fragen dazu stellen. Das alles mit dem Ziel, ein Bewusstsein dafür zu erzeugen und ein junges Publikum zum Handeln zu bewegen, wie Drake sagt. Für ein von Fehlinformationen geprägtes Thema wie den Klimwandel sei ein direkter Zugang zu entsprechenden Experten laut Drake besonders wichtig.

Die Idee selbst stammt nicht direkt von ihm. Er wurde inspiriert durch einen Tweet von Katharine Hayhoe, einer Wissenschaftlerin der Texas Tech University. Sie bedauert darin, dass ihr Seminar zum Klimawandel nur 1.000 Aufrufe bekam, während ein Fortnite-Clip ihres Sohnes Massen anzieht:

The climate science webinar I uploaded to @YouTube last week has 1k views. The Fortnite FPP video my eleven year old uploaded yesterday has 10k views. #keepingmereal #isthereaclimateversionoffortnite