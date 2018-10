Das Guinnessbuch der Rekorde hat einen PlayStation-Spieler mit einem Eintrag geehrt. Wie unter anderem Twin Galaxies berichtet, hat der Mann dafür Platin-Trophäen im vierstelligen Bereich freigeschaltet.

Seid ihr auf Trophäen-Jagd? Wir zeigen euch, wie ihr sie in Shadow of the Tomb Raider abstaubt:

Es gibt viele Spieler, die sich nicht damit zufriedengeben, ein Spiel einfach nur durchzuspielen. Mit der Einführung von Achievements, beziehungsweise Trophäen bei Sony-Konsolen, ist eine Kultur von Jägern herangewachsen – Spieler, die es sich zur Aufgabe machen, möglichst viele von den prestigeträchtigen Errungenschaften in ihrem Profil anzusammeln.

Nun hat das Guinnessbuch der Rekorde einen von ihnen ausgezeichnet. Der Mann heißt Hakam Karim – Hakoom mit PSN-Namen - und stammt aus Bahrain. Bereits in der Vergangenheit sorgte er für Aufsehen mit der Menge an Trophäen, die er auf der PlayStation gesammelt hat. Seine aktuelle Rekord-Leistung: Er hat zum Zeitpunkt über 1.700 Platin-Trophäen auf seinem PSN-Konto angesammelt. Das heißt, er hat über 1.700 Spiele zu 100 Prozent durchgespielt.

Hakam bricht den Weltrekord und wird ins Guinnessbuch aufgenommen für die meisten Trophäen und Platin-Trophäen weltweit nach 10 Jahren!

Twin Galaxies gegenüber sagt Hakoom, er habe mit dem Sammeln von Trophäen angefangen, als Sony diese eingeführt hat. Dabei sind es nicht immer nur umfangreiche Spiele, bei denen er die 100-Prozent-Auszeichnungen abstaubt. Auch kleinere Indie-Titel, in denen er in kürzester Zeit an Platin-Trophäen gelangt, befänden sich in seiner Sammlung, wie er erklärt.

So absurd hoch die Zahl auch klingen mag: Hakoom ist an der Spitze nicht sehr weit in Führung. Tatsächlich steht er seit langem in Konkurrenz mit dem Spieler Roughdawg4, der ihm zum Zeitpunkt mit 1.713 zu 1.719 Platin-Trophäen dicht auf den Versen ist. Der dritte Platz der weltweit meisten Trophäen ist dann etwas weiter abgeschlagen mit 1.445 Auszeichnungen.

Wie sieht es mit eurer Trophäen-Sammlung aus: Könnt ihr ähnlich spektakuläre Erfolge vorweisen? Oder ist euch die Trophäen-Jagd beim Zocken völlig egal? Schreibt es uns in die Kommentare und sagt uns, was ihr von dem Rekord haltet!