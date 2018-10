Dass das epische Rollenspiel "The Witcher" von Netflix als Serie aufgelegt wird, ist schon längst bekannt. Nun gab Netflix jedoch weitere Darsteller bekannt! Die Serie ist an der Buchvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski angelehnt. Dieser lieferte bekannterweise die Inspiration für das beliebte Rollenspiel rund um den Hexer Geralt von Riva, was von CD Projekt Red umgesetzt wurde.

Das jüngste Game der Reihe, The Witcher 3, macht einen epischen Eindruck

Geralt von Riva wird von keinem anderen als Henry Cavill verkörpert, der durch die Justice League bekannt ist. Neu hinzugekommen sind aber die weiblichen Powerfrauen an seiner Seite.

Prinzessin Ciri wird demzufolge von der Nachwuchs-Schauspielerin Freya Allan gespielt. Und auch für die Rolle der hübschen Zauberin Yennefer wurde die bislang eher unbekannte Anya Chalotra bestätigt.

Okay, you got us: The enigmatic sorceress Yennefer will be played by Anya Chalotra. Then there's Ciri. From the court at Cintra: Queen Calanthe is Jodhi May. Fledgling sorceress Fringilla is played by Mimi Ndiweni. pic.twitter.com/0njcnyKTk2 — NX (@NXOnNetflix) 10. Oktober 2018

Die Darsteller im Überblick: Oben seht ihr von links nach rechts Henry Cavill als Geralt und die Neuzügänge Anya Chalotra als Yennefer, Freya Allan als Ciri, Jodhi May als Calanthe, Mimi Ndiweni als Fringilla. Unten sind die von links nach rechts bereits bekannten Darsteller: Therica Wilson-Read als Sabrina, Millie Brady als Renfri, Adam Levy, Björn Hlynur Haraldsson als Eist, MyAnna Buring als Tissaia

Aber das sind nicht die einzigen beiden neu veröffentlichten Rollen. Über Twitter bestätigte Netflix, dass die britische Schauspielerin Jodhi May in die Rolle der Queen Calanthe, der Großmutter von Ciri schlüpft. Und auch eine weitere Liebelei von Geralt wurde bekannt gegeben: In die Rolle der Fringilla wird die Britin Mimi Ndiweni zu sehen sein.

Da die Geschichte an die Bücher angelehnt ist, wird es daher einige Änderungen zu der euch bekannten Videogame-Story geben. Netflix gab an, dass The Witcher eine epische Geschichte voller Schicksale und Familien sei. Geralt von Riva ist ein einsamer Monster-Jäger, welcher seinen Platz in der Welt sucht, jedoch mehr mit boshaften Charakteren als mit Monstern zu kämpfen hat. Beim weiteren Verlauf trifft er auf die geheimnisvolle Ciri und die mächtige Yennefer, woraufhin sie fortan gemeinsam durch den Kontinent streichen.

Regie für die Serie führt Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, die ersten vier Episoden werden von Alik Sakharov (Game Of Thrones) geleitet.

Leider wurde bislang noch kein Release-Datum angekündigt. Auch die Dreharbeiten haben bislang noch nicht begonnen. Wen hättet ihr gerne in den Rollen der Darsteller gesehen? Wir sind auf eure Meinung gespannt!