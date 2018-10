PSN-Sale: Viele PS4-Highlights bis zu 60 Prozent reduziert

Habt ihr gerade sowohl Flaute auf der Konsole als auch im Geldbeutel? Dann kommt euch der aktuelle PSN-Sale ja sehr gelegen. Sei es, um einen Spitzentitel nachzuholen oder euren Pile of Shame würdig zu erweitern - zurzeit gibt es viele „PlayStation 4“-Spiele von 40 bis bis zu 60 Prozent reduziert.

Ebenfalls reduziert: Das neueste Tomb Raider-Abenteuer!

Wir haben uns die Freiheit genommen, euch hier die interessantesten Spiele aufzulisten:

Darüber hinaus gibt es noch diverse Shooter, Rollenspiele, Sportsimulationen und Indie-Titel. Wenn ihr selbst etwas stöbern wollt, könnt ihr hier die komplette Liste einsehen.

Was haltet ihr von den Angeboten? Wollt ihr gerade in den Store stürmen oder wollt ihr lieber bis zum nächsten Sale warten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.