Der "Free 2 Play"-Shooter Fortnite wird voraussichtlich mit dem 13. November als physische Verkaufsversion im Handel angeboten. Enthalten sind neben V-Bucks auch kosmetische Items.

Bei Fortnite geht es spukig zu:

In Zusammenarbeit mit Warner Bros. produziert Entwicklerstudio Epic Games das Fortnite - Deep Freeze Bundle. Dabei handelt es sich um eine physische Edition, die am 13. November für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll und zu einem Preis von etwa rund 30 Euro im Handel erhältlich sein wird. Damit möchte der Entwickler die Kassen zum Weihnachtsgeschäft klingeln lassen.

Folgende Items sind im Bundle enthalten:

Das Outfit "Frostbite"

Der Gleiter "Cold Front"

Die Spitzhacke "Chill-Axe"

Der "Freezing Point"-Rucksack

1.000 V-Bucks

Wie die englischsprachige Webseite Destructoid berichtet, wird das Bundle auch digital zum Kauf bereitstehen und ebenfalls mit dem Preis 30 Euro zu Buche schlagen. Einzeln können die kosmetischen Items hignegen nicht erworben werden.

Aber ist der doch recht saftige Preis des Fortnite - Deep Freeze Bundles gerechtfertigt? Legendäre Outfits können in dem "Free 2 Play"-Spiel für 2.000 V-Bucks erworben werden und entsprechen dem Marktwert von 20 Euro. Mit der Dreingabe von 1.000 zusätzlichen V-Bucks ist der Preis von 30 Euro somit bereits erreicht. Ob euch die kosmetischen Items mitsamt V-Bucks das Geld wirklich wert sind, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

Das Fortnite - Deep Freeze Bundle erscheint voraussichtlich am 13. November im Handel. Der Singleplayer-Modus "Rettet die Welt" ist nicht im Paket enthalten. Was haltet ihr von dem Bundle? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!