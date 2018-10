Bald ein Jahr ist es jetzt her, dass der Publisher Electronic Arts einen der größten Shitstorms der modernen Spielegeschichte lostrat. Die Folgen der Lootbox-Kontroverse rund um Star Wars Battlefront 2 sind dabei noch heute zu spüren.

In Belgien sind die umstrittenen Bezahlinhalte mittlerweile illegal. Und auch andere Spieleentwickler werden den Vorfall vermutlich nicht so schnell vergessen. Ubisoft jedenfalls erinnert mit einem kleinen Easter Egg im neuen Assassin's Creed - Odyssey an den vielleicht historischen Moment.

Sehenswert: der Trailer zu Assassin's Creed - Odyssey

Wie die englischsprachige Webseite PCGamesN berichtet, gibt es in Assassin's Creed - Odyssey eine Mission, in der ihr euch drei Abzeichen verdienen müsst, damit ihr dem sagenumwobenen Minotauros entgegentreten dürft. In anderen Missionen lassen sich Abzeichen wie diese einfach kaufen – doch der Herr in nachfolgendem Video begegnet dieser Idee nur mit Hohn und Spott.

„Ihr wollt bezahlen, um zu gewinnen ('pay to win')?“, fragt die Spielfigur verwundert. „Seid ihr kein Krieger? Wo ist eure Ehre? Wo ist euer Sinn für Stolz und Errungenschaft?“

„Sinn für Stolz und Errungenschaft“ ... diesen Ausdruck haben aufmerksame Spieler schon einmal gehört – nämlich vor bald einem Jahr, als Electronic Arts ihn in einem mittlerweile mit den meisten Downvotes der Geschichte versehenen Reddit-Post und als Antwort auf besagte Lootbox-Kontroverse nutzte. Ganz offensichtlich hat sich Ubisoft hier also einen kleinen Spaß mit der Konkurrenz erlaubt.

Ob dies allerdings angebracht ist, ist eine andere Frage. Ubisoft selbst ist nämlich bekanntlich kein Fremder von umfangreichen Mikrotransaktionen und auch Assassin's Creed - Odyssey steckt wieder voller, ebenfalls durchaus kontrovers diskutierter Bezahlinhalte. Immerhin sind diese optional und verzerren laut Ubisoft nicht das Gameplay.

Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Ist Ubisofts kleiner Spaß in Assassin's Creed - Odyssey angebracht, oder sollte dem Sprichwort gemäß tatsächlich niemand mit Steinen werfen, wer im Glashaus sitzt? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!