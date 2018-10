Neue Echtzeitstrategiespiele mit integriertem Basenbau sind seit Jahren Mangelware. Microsoft hat vor inzwischen über einem Jahr Age of Empires 4 angekündigt, doch abseits davon ist es recht still um das Genre geworden. Jetzt hat sich Produzent von EA, Jim Vessella, im Forum der Fan-Webseite OpenRA zu Wort gemeldet und verkündet, dass sich ein Remaster zu scheinbar mehreren "Command & Conquer"-Ablegern in Planung befindet.

Das ist der Trailer zu Age of Empires 4:

"Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, haben wir kürzlich Command & Conquer - Rivals angekündigt, ein Mobile-Spiel im 'Command & Conquer'-Universum. Nach der Enthüllung von Rivals hörten wir euch laut und deutlich: Die 'Command & Conquer'-Community will auch, dass das Franchise auf den PC zurückkehrt. Und als ein Fan der Spiele seit über 20 Jahren könnte ich euch nicht mehr zustimmen. Mit diesem Hintergedanken haben wir einige aufregende Ideen bezüglich einer Neuauflage der klassischen PC-Spiele gesammelt und haben, um das bevorstehende 25-jährige Jubiläum zu feiern, den Ball ins Rollen gebracht", teilt Jim Vessella mit.

Dabei ist Jim Vessella nicht nur Fan der Spiele, er war auch selbst an der Entwicklung von Command & Conquer 3 - Tiberium Wars und Alarmstufe Rot 3 beteiligt und als leitender Produzent von Command & Conquer 3 - Kanes Rache tätig.

Noch ist nicht ganz klar, welche "Command & Conquer"-Ableger eine Neuauflage bekommen sollen und welche Verbesserungen die Remaster-Versionen mit sich bringen werden. Von Mikrotransaktionen solle die Neuauflage jedoch verschont bleiben. Dies bestätigte Jim Vessella in einer weiteren Nachricht, nachdem Fans in Foren wie Reddit ihre Befürchtungen diesbezüglich kundgaben.

Was haltet ihr von einem "Command & Conquer"-Remaster? Welcher Ableger hätte es eurer Meinung nach am ehesten verdient aufpoliert zu werden? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!