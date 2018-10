Die sechste Saison von Fortnite wird - wie in der Vergangenheit üblich - von einem Trailer angekündigt. Dieser ist nun aber von YouTube wegen Urheberrechtsverletzungen heruntergenommen worden. Das Kuriose: Entwickler Epic Games selbst soll die Ansprüche erhoben haben.

Bei Fortnite geht es spukig zu

YouTube-Richtlinien können ein verwirrendes Thema sein. Was jetzt aber anscheinend mit dem aktuellen Season-Trailer von Fortnite passiert ist, sorgt für mehr als nur Irritation – und zwar für große Belustigung: Einem Post im Sub-Reddit zu Fortnite zufolge wurde der Trailer nämlich wegen Urheberrechtsansprüchen von Epic Games von der Video-Plattform genommen.

(Quelle: Reddit, 911riley1)

Es ist unklar, ob Epic Games den Strike versehentlich selbst vergeben hat oder er aber – wie Gamesradar zu bedenken gibt – von einem anderen Kanal ausging, der sich lediglich als Epic Games ausgibt.

So oder so: Die Community bei Reddit ist sichtbar belustigt von diesem Vorfall. Unter dem Beitrag sammeln sich höhnische Kommentare und Bilder. So gibt der Nutzer bittripflux zum Besten: "Trust nobody not even yourself", also “Vertraue niemandem, nicht mal dir selbst!“

Auch der Pokémon-Witz von Nutzer swbf erfreut sich großer Beliebtheit unter den Lesern. Er kommentiert: "it hurt itself in confusion", "Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt."

Egal welche Variante der Wahrheit entspricht, es ist schon eine lustige Begebenheit, dass Werbematerial zu einem Spiel von genau denen heruntergenommen worden sein soll, die dafür werben wollen. Was haltet ihr davon? Schreibt es und wie immer gern in die Kommentare!