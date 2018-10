Ab dem 16. Oktober 2018 gibt es eine große Neuerung für Destiny 2: Forsaken. Zwar werden die beiden ersten Addons "Fluch des Osiris" und "Kriegsgeist" aus dem ersten Content-Jahr des Shooters immer noch benötigt, aber ihr bekommt diese ganz einfach beim Kauf von Forsaken geschenkt. Ein großer Vorteil für diejenigen, die sich bislang noch bei Destiny 2 zurückgehalten haben.

Zum Launch von Destiny 2 - Forsaken gab es nämlich immer wieder Verwirrung unter den Spielern. Welche Addons werden benötigt und welche Spielversion muss gekauft werden, damit am Ende alles funktioniert? Diese Wirrungen sind in den kommenden Tagen passé. Wer Forsaken doch schon im Vorfeld gekauft hat, muss sich nicht grämen, wie auf dem Twitter-Kanal der Entwickler verraten wurde.

When you purchase Forsaken it will now include the previous Destiny 2 expansions starting on October 16.



For our veteran Vanguard, those who already own Forsaken, you will receive the Veterans of the Hunt Bundle for being on the front lines.



💠 https://t.co/NDohdHWhdg pic.twitter.com/wqzIg8G50U