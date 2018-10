Call of Duty - Black Ops 4 ist zwar erst seit Kurzem erhältlich, bricht jedoch bereits jetzt schon diverse Rekorde. Während verglichen mit den letzten "Call of Duty"-Ablegern die Absatzzahlen von physischen Datenträgern zurückgehen, boomt der digitale Verkauf umso mehr: Bereits am Tag der Veröffentlichung überstieg die Gesamtzahl der Nutzer, die Black Ops 4 spielten, die des letztjährigen Realeses.

Der Multiplayer-Modus von Call of Duty hat sich über die letzten 15 Jahre stark verändert:

"Wir haben mehrere digitale Umsatzrekorde für den ersten Tag geknackt und die Anzahl der Menschen, die am ersten Tag online miteinander verbunden waren, ist von Jahr zu Jahr gewachsen", sagt Rob Kostich, General Manager der Marke Call of Duty. Das Wichtigste an den ganzen positiven Neuigkeiten sei allerdings, dass die Spieler mit den Modi Multiplayer, Zombies und Blackout viel Spaß haben würden. Von Seiten der Entwickler versprach man, der Status quo sei nur der Anfang einer "unglaublichen Reise" mit Black Ops 4.

Die aufgestellte Rekorde basieren laut dem Nachrichtenportal Business Wire auf den am ersten Verkaufstag weltweit abgesetzten digitalen Exemplaren des Spiels. Damit ist es - Konsolen und PC zusammengenommen - dass erfolgreichste digital verkaufte Spiel in der Unternehmensgeschichte von Activision. Laut dem PlayStation Store wurde im Zeitraum von 24 Stunden kein anderes Spiel bisher häufiger digital für die PS4 verkauft. Auch auf der Xbox setzt es neue Maßstäbe: Auf der Microsoft-Konsole ist der aktuelle "Call of Duty"-Ableger mittlerweile das umsatzstärkste Activision-Spiel.

