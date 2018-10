Pokémon Go: Neue Taschenmonster der vierten Generation kommen

Vergangene Woche hat Niantic bekanntgeben, dass neue Pokémon der vierten Generation bald in Pokémon Go verfügbar sein sollen. Zu diesem Zweck hat der Entwickler auf Twitter kräftig die Werbetrommel mit dem Wasserpokémon Plinfa gerührt, welches bald fangbar sein soll. Jetzt gesellt sich noch ein weiteres Pokémon der vierten Generation hinzu.

Niantic hat via Twitter mitgeteilt, dass ein weiteres Monster der vierten Generation bald Pokémon Go hinzugefügt werden soll. Zwar nennt der Konzern keinen konkreten Namen, doch aus dem Bild im Post kann man schließen, dass es sich um das Feuerpokémon Panflam handelt:

As we learn about Pokémon originally discovered in the Sinnoh region, we’re curious to hear about a Pokémon that has a fiery rear end. 🔥 Whatever this Fire-type Pokémon is, we’re excited for the opportunity to add it to our Pokédex soon! pic.twitter.com/ocY2VUDZq0