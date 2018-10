Ninja hat trotz seiner Regel mit einer Frau gespielt

Unter "Fortnite"-Anhängern ist es hinlänglich bekannt: Der Twitch-Streamer Ninja zockt vor laufender Kamera nicht mit Frauen, um mögliche Gerüchten über Affären aus dem Weg zu gehen. Für die amerikanische TV-Moderatorin Ellen DeGeneres hat er nun allerdings eine Ausnahme gemacht.

In Fortnite gibt es immer wieder neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt:

Mit dieser Haltung sorgte Ninja bereits im August 2018 für großes Aufsehen: Er wolle nicht, dass Streamningaufnahmen von ihm mit Frauen im Netz zu finden seien, um Gerüchten keinen Raum zu bieten. Nach eigener Aussage seien solche Spekulationen auf Twitch besonders heftig.

Die einzige Möglichkeit, diesem Problem aus dem Weg zu gehen, sei nach Ninja also konsequent zu sein und nicht mit Gamerinnen zu zocken - dies blieb allerdings nicht ohne Kritik: Ninja durfte für diese Haltung bereits einige Sexismusvorwürfe einstecken. Umso schwerer fällt dies ins Gewicht, da Ninja mit ungefähr 10.000.000 Followern der größte Streamer der Plattform ist.

Ganz so konsequent hat Ninja diese Einstellung wohl nicht durchgehalten: In der TV-Show von Ellen DeGeneres war der Streamer nun zu Gast und hat dem eher wenig spielaffinen Publikum Fortnite nähergebracht. Im Rahmen der Sendung wurde außerdem ein kurzer Einspieler gezeigt, in welchem Ninja zusammen mit Ellen DeGeneres eine Partie Battle Royale spielt. Nun hagelt es von der anderen Seite Kritik: Ninja habe mit dieser Aktion seine einstigen Prinzipien verraten.

Nichtsdestotrotz braucht Ninja sich jetzt nicht bezüglich Gerüchten über eine Affäre zu sorgen. Zum einen handelte es sich bei den Zuschauern nicht um seine Twitch-Community und zum anderen ist Ellen DeGeneres mehr als doppelt so alt wie er. Ohnehin - und das ist viel entscheidender - lebt sie seit fast fünfzehn Jahren in einer lesbischen Beziehung.

Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Hätte Ninja die Sache von vorneherein nicht lostreten sollen oder hat er an sich kein Argument mehr dafür, nicht mit einer Gamerin zu streamen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!