Es ist die Woche, vor der sich gefühlt jeder Hersteller ein wenig fürchtet. Der Grund: Rockstar Games veröffentlicht ein neues Spiel. Kein Wunder also, dass in den kommenden sieben Tagen der Fokus auf einem besonderen Western-Abenteuer liegt. Fans von The Witcher dürfen sich aber ebenso freuen.

Thronebreaker - The Witcher Tales | 23. Oktober

PC

Zu Beginn als Singleplayer-Erweiterung für Gwent gedacht, hat CD Projekt Red mittlerweile ein eigenständiges Projekt entworfen. Thronebreaker - The Witcher Tales ist im Grunde die Kombination aus dem Kartenspiel Gwent und einem Rollenspiel. Die Entwickler versprechen eine über 30 Stunden lange Einzelspieler-Geschichte in der Welt von The Witcher, die mit Puzzle-Elementen und Kartenduellen aufgewertet wird.

Nickelodeon Kart Racers | 23. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch

Wenn Spongebob Schwammkopf, Hey Arnold!, die Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats und viele weitere Serien aus dem Nickelodeon-Universum zusammenkommen, dann ist Kart-Zeit. Nickelodeon Kart Racers versteht sich als eine Art Mario Kart, bietet 24 Strecken, verschiedene Power-Ups, individualisierbare Karts und einen lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler.

Just Dance 2019 | 25. Oktober

PS4 / Xbox One / Switch / Wii U / Wii

Auch 2018 wird wieder einmal getanzt: Ubisoft lässt mit Just Dance 2019 die neuste Version seiner Erfolgsreihe vom Band. Insgesamt gibt es über 40 neue Songs inklusive passende Choreographien. Und ja, auch in diesem Jahr erscheint Just Dance weiterhin für die älteren Nintendo-Konsolen Wii U und Wii.

Party Hard 2 | 25. Oktober

PC

Seit dem ersten Teil von 2015 hat sich in Party Hard 2 eigentlich nichts geändert: Der Protagonist des Spiels mag keine lauten Veranstaltungen. Zu allem Überfluss wurde er nun auch noch gefeuert. Sein Ziel? Die Firmenfeier stürmen und sie auf ganz eigene Art verhindern. Neu ist neben dem überarbeiteten Grafikstil die Möglichkeit von Multikills, um mehrere Ziele auf einmal auszuschalten.

Castlevania Requiem | 26. Oktober

PS4

Zwei Konami-Klassiker kehren überarbeitet zurück: Mit Castlevania Requiem erscheinen Castlevania – Rondo of Blood und Castlevania - Symphony of the Night erstmals für die PlayStation 4. Mit an Bord sind vor allem ein paar grafische Verbesserungen und Unterstützung für 4K-Auflösung. Warum vor allem Symphony of the Night auch 2018 noch wichtig ist, erfahrt ihr derweil im Blickpunkt "Castlevania-Neuauflagen: Darum sind diese Spiele heute noch so relevant".

My Hero One’s Justice | 26. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Manga und Anime "My Hero Academia" werden zum Videospiel. Bandai Namco lässt euch in My Hero One's Justice in die Haut eines Dreierteams der U.A. High schlüpfen, darunter Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo und Tsuyu Asui. Anschließend wird in klassischen 3D-Arenen mit zerstörbarer Umgebung gekämpft. Das Besondere: Nach Abschluss der Story-Kampagne könnt ihr ein Schurken-Team zusammenstellen und die Geschichte aus deren Sicht erleben.

Red Dead Redemption 2 | 26. Oktober

PS4 / Xbox One

Lange mussten Fans warten, nun steht es bald im Regal: Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games. Der Nachfolger zu Red Dead Redemption ist aber eigentlich ein Prequel. Als Protagonist tritt Arthur Morgan auf den Plan, der sich in der offenen Western-Welt mehr oder weniger frei austoben darf. Eine Welt, die die Entwickler zur bislang lebendigsten und organischsten Open World machen wollen, die nur so vor Details strotzt. Im November soll zudem der Mehrspieler-Modus Red Dead Online an den Start gehen.

Die große Frage in dieser Woche ist lediglich: Western oder Nicht-Western? Freut ihr euch auf Rockstars "Open World"-Ausflug oder reizt euch doch eher die Aussicht auf Anime-, Kart- oder Fantasy-Action? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!