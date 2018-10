Fortnite wurde bereits 2011 von Epic angekündigt.

Kaum zu glauben, aber bereits seit dem 25. Juli 2017 wird Fortnite auf den Plattformen gezockt. Vergangenes Jahr gab es zu Halloween einen ganz besonderen Skin namens „Skull Trooper“. Nur wenige Fortnite-Spieler können diesen besonderen Skin ihr Eigentum nennen - bis jetzt.

Denn Fortnite bringt zu dem diesjährigen Halloween-Fest den „Skull Trooper“-Skin zurück! Die Spiel-Veteranen zeigen sich darüber besonders wütend. Denn bislang galt: Wer den „Skull Trooper“ trug, war von Anfang an dabei und besitzt deshalb eine Menge Erfahrung. Wenn ihr im Spiel auf jemanden mit dem knöchernen Anzug getroffen seid, war es besser, demjenigen aus dem Weg zu gehen.

Skull Trooper Ramirez will be joining the fight to Save the World as a free hero soon 💀 pic.twitter.com/WyM2Up3szZ