Die "PG-2 PlayStation Colorway"-Sneaker gibt es bereits seit Beginn dieses Jahres.

PlayStation und Schuhe: Das gibt es nicht zum ersten Mal. Nun sind Bilder von neuen Sneakern im Netz aufgetaucht, die zu einer bisher unangekündigten Serie gehören sollen.

Der PG-2 PlayStation Colorway leuchtete nicht nur mit PlayStation-Logos, er bot auch einen PSN-Code im Absatz des linken Schuhs. Die Farben des Sneakers, wie ihr sie auf dem PlayStation-Blog sehen könnt, sind an die Buttons des "Dualshock 4"-Controllers angelehnt.

Nun folgen wahrscheinlich zwei weitere Versionen des Schuhs. Der Sneaker-Kanal py_rates veröffentlichte angeblich offizielle Bilder auf Twitter von dem kommenden Sneaker:

Check out the official pics of the @Nike x @PlayStation PG 2.5 (GS)....yes you read that right GS. Both the Grey & White colour way will be releasing in Mens & GS sizing.

The GS pair will retail for $90.

What do you make of this new colourway? Let us know.#NoMoreSecrets 🏴 pic.twitter.com/HNIgC50aik