In wenigen Tagen bekommen "Beat'em Up"-Fans mit Soul Calibur 6 endlich die Gelegenheit, sich in nervenaufreibenden Nahkampfduellen die Rüstungen von den virutellen Körpern zu dreschen. Doch kann das Prügelspiel überhaupt überzeugen? Wenn es nach den bisher eingereichten Kritiken auf Metacritic geht, dann erwartet euch auf jeden Fall ein gelungenes Kampfspiel. Soul Calibur 6 erreicht eine momentane Gesamtwertung von 85 Prozent.

Soul Calibur 6 punktet bei den Kritikern mit reichlich neuen Features:

DualShockers zeigt sich durchwegs begeistert und wertet mit satten 95 Prozent: "Soul Calibur 6 ist zweifellos eines der besten Kampfspiele dieser Generation, und es lohnt sich es auszuprobieren, auch wenn ihr nicht in das breitere Prügelspiel-Genre einsteigen wollt. Mit vielseitigen und komplexen Kampagnen-Modi und robustem Gameplay ist Soul Calibur 6 ein Spiel, auf das ich noch viele Jahre zurückblicken werde".

Game Revolution konnte vor allem der Singleplayer-Modus überzeugen und vergibt 90 Prozent: "Ich persönlich fand es super, dass der Einzelspieler-Erfahrung so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, und aufgrund der tiefgreifenden Story und des flüssigen Kampfsystems fand ich, dass es eines der unterhaltsamsten Pügelspiele ist, das ich jemals gespielt habe".

Gaming Nexus gibt sich mit zwar wortkarg mit einer 85er-Wertung aber dennoch überzeugt: "Für jemanden, der noch kaum mit einem "Soul Calibur"-Ableger in Berührung gekommen ist, kann ich sagen, dass Soul Calibur 6 sehr viel Spaß gemacht hat".

Metro GameCentral hat mit einer Vergabe von 80 Punkten auch negative Kritik anzumerken: "Das beste Soul Calibur im Vergleich zu älteren Generationen, mit einem zugänglichen aber taktisch tiefen Kampfsystem. Aber obwohl die Einzelspieler-Optionen stark verbessert wurden, sind sie noch lange nicht perfekt".

Gameblog.fr bemängelt vor allem die kaum nennenswerten grafischen Neuerungen, urteilt aber dennoch mit einer Punktzahl von 80: "Soul Calibur 6 ist ein solides Kampfspiel, das gute Mechaniken und viele Inhalte abliefert, um einige legendäre Kämpfe mit Waffen zu genießen. Aber die Kämpferriege fühlt sich limitiert an und optisch scheint das Spiel mit dem gleichen Design ausgestattet worden zu sein wie Soul Calibur 5".

Soul Calibur 6 erscheint voraussichtlich Ende der Woche, am 19. Oktober 2018, für PC, PS4 und Xbox One. Kann das Prügelspiel auch euch überzeugen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!