Elune ist das brandneue MMO von Gamevil.

Im Mobile-RPG Elune von Publisher Gamevil kombiniert ihr fleißig eure gesammelten Helden, um die beste taktische Auswahl für einen Spielmodus zu erstellen. Dabei stehen euch bis zu 200 einzigartige Charaktere zur Auswahl. In Online-Gefechten legt ihr euch mit euren Skills in rundenbasierten Kämpfen mit anderen Elune-Spielern an.

Der erste Trailer zum Mobile-MMO Elune macht einiges her:

Bis zum 24. Oktober könnt ihr in der geschlossenen Beta fleißig das Spiel testen. Die Beta findet global statt, um die Meinung internationaler RPG-Fans einzuholen. Wie funktionieren Grafik und Spielabläufe? Wo sind eventuell noch Verbesserungen an der Spielbalance nötig? Das teilt ihr dem Entwickler im Zuge der Beta direkt mit.

Während der Beta-Phase könnt ihr sogar Ingame-Einkäufe tätigen. Ab dem offiziellen Start von Elune werden eure Einkäufe auf euren Account übertragen. Besonders engagierte Gamer, die während der Betaphase Einkäufe tätigen, erwartet laut Gamevil sogar ein besonderer Bonus.

Teilnehmen darf jeder. Ihr müsst euch lediglich aus dem Google Play Store das Spiel auf euer Android-Gerät laden. Für iOS gibt es bislang leider noch keine Version.

Seid ihr dabei? Vielleicht trifft man sich ja online (wir sind vermutlich die, die ständig eins auf die Mütze kriegen). Sagt uns gerne in den Kommentaren, wie ihr die Beta findet.