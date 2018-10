Auch fast ein Jahr nach der Veröffentlichung von Super Mario Odyssey versorgt Nintendo die Spieler noch mit neuen Kostümen und weiteren Extras. Anlässlich des anstehenden Halloween-Fests beschreitet der eigentlich so kinderfreundliche Entwickler nun ungewohnt düstere Wege.

Wer dieser Tage Super Mario Odyssey startet, dem könnte ein kleiner Schauer über den Rücken laufen: Wie unter anderem die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, steht euch nämlich ab sofort ein Kostüm zur Verfügung, das Mario in einen waschechten Zombie mit zerrissener Kleidung, leeren Augen und grünlicher Haut verwandelt. Und nicht nur das: Abgerundet wird das Gammelpaket durch eine Axt, die im Kopf des Klempners steckt.

A new special outfit has been added to #SuperMarioOdyssey! After you’ve finished the main story, check out the shop to find the Zombie Headwear & Zombie Outfit. pic.twitter.com/U4zdMgXRxn