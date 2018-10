Das erste Live-Event in Assassin's Creed - Odyssey sollte ursprünglich bereits am 16. Oktober stattfinden und euch vor neue Herausforderungen stellen. Aufgrund technischer Probleme wurde das Event jedoch vorerst abgesagt. Möglicherweise hat euer Herausforderer aber auch einfach das Weite gesucht.

Bei den Live-Events bekommen Spieler, die mit Kassandra oder Alexios mindestens Level 30 erreicht haben, die Gelegenheit, den seltenen Rohstoff Orichalcum zu erbeuten und diesen gegen epische oder legendäre Ausrüstungsgegenstände einzutauschen. Für das Erlangen dieses Rohstoffs müsst ihr jedoch erst die wöchentlich rotierende Herausforderung bestehen, die euch entweder mit einem Elite-Söldner oder einem epischen Schiff konfrontiert.

Ab dem 16. Oktober solltet ihr im Rahmen des Live-Events eigentlich gegen Damais den Gleichgültigen in den Kampf ziehen können. Aufgrund technischer Probleme wurde das Event aber vorläufig abgesagt, wie Ubisoft im offiziellen Forum bekanntgibt: "Für diejenigen, die Probleme mit den Live-Events haben, das Team ist sich dessen bewusst und arbeitet aktiv an einer Lösung".

Weitaus humorvoller fällt hingegen die Begründung für das abgesagte Event seitens des offiziellen Twitter-Kanals von Assassin's Creed aus:

PSA: This week's live event was canceled - apologies for the inconvenience.



Rumor has it that Damais bailed at the very last minute. Apparently, he was intimidated by the idea of facing the misthios. He'll give you a fair fight as soon as we track him down. ⚔️ pic.twitter.com/8NkluGgPkw