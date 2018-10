Für 7.000 Euro könntet ihr euch 24 „PlayStation 4“-Konsolen kaufen. Oder 875 Pizzen bestellen. Oder 140 „PS-Plus“-Mitgliedschaften abschließen. Oder die Ultra Special Edition von Devil May Cry 5 kaufen.

Das ist kein Witz, denn Capcom Japan bietet euch eine Ultra Limited Special Edition von Devil May Cry 5 für besagtes Geld an. Und wie der Name "Ultra Limited" schon ausdrückt, dürft ihr mit einem ganz besonderen, streng limitierten Extra rechnen, nämlich Dantes, Vs oder Neros Umhang. Das günstigste Paket kostet dabei um die 4.600 Euro und kann über die offizielle Capcom-Website bestellt werden.

In Devil May Cry 5 könnt ihr erneut Dämonen jagen:

Das Spiel Devil May Cry 5 wird voraussichtlich nächstes Jahr im März erscheinen. Der Herausgeber dieses limitierten Umhangs ist Capcom Japan, weswegen ihr zusätzlich mit einem Aufpreis für den Import aus Japan rechnen müsst, falls ihr ernsthaft über einen Kauf nachdenken solltet.

Devil May Cry 5 spielt einige Jahre nach der Handlung des vierten Teils. Wie die Entwickler auf der Website ankündigten, steht dabei der Stil des Kampfes (und der Charaktere) im Vordergrund.

Dabei tragen die Protagonisten Umhänge, die nun auch für euch erhältlich sind. Das günstigste Paket kostet um die 4.600 Euro und beinhaltet Vs Umhang:

Quelle: e-capcom.com

Im Mittelfeld liegt Neros Umhang, welchen ihr für rund 5.800 Euro erhalten könnt:

Quelle: e-capcom.com

Die teuerste Version ist das Kleidungsstück von Dante, mit ungefähr 7.000 Euro:

Quelle: e-capcom.com

Wer nicht das nötige Kleingeld dazu hat, kann sich immer noch die normale Vorbesteller-Version sichern.

Capcom ist bekannt dafür, Kleidungsstücke seiner Videospiel-Charaktere auch in Realität zu verkaufen, bereits zu Resident Evil 6 konntet ihr eine Lederjacke erhalten. Was haltet ihr von der Möglichkeit, wie euer Lieblingsheld auszusehen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!