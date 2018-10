Fallout 76: Experten beschweren sich, das Spiel ginge zu weit

Was darf ein Videospiel? Diese Frage stellen sich einige Experten im Bezug auf das kommende Fallout 76. Im Interview mit der englischsprachigen Seite motherboard äußern sich einige Experten negativ über die Atomraketen-Mechanik im Multiplayerspiel von Bethesda.

In einer Zeit, in der Atomwaffen wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit stehen, stößt das Spiel Fallout 76 einige Leute vor den Kopf. Die erst kürzlich veröffentlichten Szenen zu den nuklearen Explosionen sorgten bei so manchem Experten für straken Missmut.

Zwar gab es bereits in den letzten Teilen der Reihe die Möglichkeit, Atomwaffen zu benutzen, aber noch nie in Form von Interkontinentalraketen. Die Benutzung von Atombomben bringen euch dabei verschiedene Vorteile, welche besonders im Endgame wichtig sind. Zur Implementierung dieser äußert sich Tom Nichols, Professor am US Navy War College, dass Interkontinentalraketen weder Spaß bedeuten, noch in irgendeiner Form lustig sein.

Dabei hat Nichols bereits mehrere Teile der Reihe gespielt. Dass ihr bereits in den vergangen Teilen ganze Städte vernichten konntet und mit dem Fatman einen tragbaren Miniatombomben-Werfer an die Hand bekamt, ist ihm bewusst. Trotzdem sieht er in der neuen Mechanik etwas weitaus Bedenklicheres.

"ICBMs are not fun...they created the hellish world your player is in. Launching them for laughs is a complete violation of the sense of the game."

Eine ähnliche Meinung wie Nichols vertritt auch Martin Pfeiffer, Doktorand an der Universität von New Mexiko. Dieser sieht mit der Einführung von Atomraketen den schmalen Grat zwischen Satire und Spaß überschritten.

"I have always been somewhat ambivalent about Fallout, I would argue that a focus on the aesthetics of nuclear warfare rather than the human toll descends into spectacular #NukePorn…navigating a post-nuclear wasteland for fun"

Ich wusste noch nie so richtig, was ich von Fallout halten soll, Ich würde sagen das der Focus auf die Ästhetik nuklearen Kriegs, statt auf den menschlichen Tribut, in einem #NukePorn gipfelt – das post-nukleare Ödland zum Spaß zu erkunden.