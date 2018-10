Don't trust nobody: In GTA Online werdet ihr oft von anderen Spielern platt gemacht.

Alle paar Wochen oder Monate werden für GTA Online neue Updates veröffentlicht. Das können Fahrzeuge, Kleidung oder Waffen sein. Normalerweise werden die neuen Waffen von erfahrenen Spielern verwendet, andere Spieler zu trollen, Chaos zu stiften oder einfach nur Zerstörungswut auszuleben.

Zumindest bis jetzt. Denn das jüngste Update bringt ein Gadget, das ein klein wenig mehr Gerechtigkeit in GTA Online schafft.

Das bringt euch das neue Update After Hours bei GTA Online:

Die Rede ist von der steuerbaren Drohne. Denn nun benutzen einige Spieler diese Drohnen, um sich an den Spielern zu rächen, die andere Spieler in GTA Online aggressiv attackieren. Das Update After Hours brachte diese Drohne in das Online-Spiel.

Die Drohne lässt sich von Spielern steuern und kann elektrische Schocks abfeuern. Aufgrund der Selbstzerstörungs-Funktion kann die Drohne explodieren und die Spieler in ihrer Umgebung umbringen. Die Drohne lässt sich leider extrem leicht zerstören, ihr solltet mit ihr nicht gegen ein Gebäude fliegen.

Geübte Spieler verwenden diese besagte Drohne nun, Trolle ausfindig zu machen. Meist feuern sie mit ihren elektrischen Blitzen erst nur Warnsignale auf die Trolle ab. Wenn diese jedoch nicht aufhören, andere Spieler zu malträtieren, verwenden sie die Selbstzerstörungsfunktion, um diese Trolle umzubringen. Ein genialer Rachefeldzug, der von der Community mit Begeisterung aufgenommen wird.

Das neue Update After Hours verschafft GTA Online zahlreiche Nachtclubs und konzentriert sich auf Partys, Musik, Alkohol und neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Was haltet ihr von den neuen Drohnen, die als Rachefeldzug verwendet werden? Schreibt es uns in die Kommentare!