Battlefield 5: Das könnt ihr von der deutschen Kampagne erwarten

In Battlefield 5 werdet ihr eine Kampagne aus deutscher Perspektive erleben. Um eine Heldengeschichte handelt es sich bei dieser überraschenden Erzählung laut Entwickler DICE allerdings nicht.

Hier bekommt ihr erste Einblicke in die Story von Battlefield 5!

In "The Last Tiger", dem letzten Teil der im Dezember 2018 erscheinden "War Stories" - schlüpft ihr in die Rolle des deutschen Soldaten Peter Müller, der zur Tiger-Panzerbesatzung gehört und im Laufe der Geschichte beginnt, die rassistische Ideologie seines Heimatlandes allmählich zu hinterfragen. Dies geht aus einem Bericht von eurogamer.net hervor. Auslöser, eine Geschichte aus deutscher Perspektive zu erzählen, sei laut Franchise-Design Director Daniel Berlin das Feedback zu Battlefield 1 gewesen. Demnach sei von Seiten der Spieler vermehrt der Wunsch nach einer solchen Kampagne geäußert worden.

Berlin äußerte außerdem, die besten Kriegsgeschichten aus Battlefield 1 seien "die mit einem Panzer" gewesen. Deshalb lag es nahe, auch in "The Last Tiger" wieder dieses Kriegsgerät in den Mittelpunkt der Erzählung zu rücken. Mit dem Tiger-Panzer haben die Entwickler auch ein passendes Modell gefunden. Dieser sei "eine Legende", es gebe Erzählungen, dass die Waffe nicht selten den Wunsch alliierter Soldaten beflügelte, aus dem Kriegsgeschehen zu flüchten, so Berlin weiter.

Dass es diesmal auch eine Kampagne aus deutscher Sicht gibt mag vielleicht etwas überraschend wirken, passt jedoch in das Bild, welches DICE mit Battlefield 5 verfolgt: Der Entwickler will unerzählte Kriegsgeschichten erzählen. Neben dem deutschen Soldaten Peter Müller könnt ihr außerdem in die Rolle eines kolonialen, französischen Soldaten aus Senegal, einer Widerstandskämpferin aus Norwegen und eines jungen britischen Verbrechers schlüpfen. Ihr dürft also gespannt sein!

Erscheinen soll Battlefield 5 aller Voraussicht nach am 20. November 2018 für den PC, PS4 und Xbox One.

Was haltet ihr von der Absicht von DICE, unerzählte Geschichten zu erzählen? Freut ihr euch auf die bisher unbekannten Erzählungen oder würdet ihr lieber im virtuellen Mittelpunkt der Geschichtsschreibung stehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!