Project Nova: Eve Online als "First Person"-Shooter

CCP Games startet im November den Alpha-Zugang für den unter dem Arbeitstitel Project Nova bekannten Mulitplayer-Taktikshooter. Per Einladung sollen einige Spieler dann in den Genuss des neuen dystopischen Hybrid-Shooters im "Eve Online"-Universum kommen.

Hier ist der offizielle Teaser-Trailer zu Project Nova!

Project Nova wurde kürzlich im Rahmen des von Entwickler CCP veranstalteten "EVE Vegas"-Festivals gezeigt. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung des Entwicklers hervor. Besucher der Veranstaltung konnten das Spiel anspielen und wurden außerdem zum Alphatest eingeladen. Das Spiel soll laut dem Entwickler durch stetigen Austausch mit der Community die "ultimative Shooter-Fahrung" werden.

In Project Nova schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-Klonsoldaten und müsst euch gegen die totalitäre Sansha’s Nation zur Wehr setzen. Zu Land in taktischen Bodenschlachten und zu Luft in spektakulären Raumkämpfen ist es eure Aufgabe, die Feinde zu eliminieren und eure Teamkameraden vor der Versklavung durch die Sansha’s Nation zu bewahren. Euren Krieger könnt ihr durch eine leichte, mittlere, und schwere Kampfpanzerung - auch Dropsuit genannt - mit diversen Boni ausstatten und durch Waffen, Fähigkeiten und Skills weiter an eure Spielweise anpassen. Durch Multiplayer-Gefechte und Missionen erhaltet ihr Geld, mit dem ihr dann weitere Fähigkeiten freischalten könnt.

Was haltet ihr von Project Nova? Glaubt ihr an den Erfolg des Spiels? Oder konntet ihr mit dem Original Eve Online schon nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!