Das in Zusammenarbeit von CCP Games und NetEase entstehende Eve - Echoes (vormals Eve - Project Galaxy) wurde heute offiziell via Pressemitteilung enthüllt. Wie bereits in Eve Online werdet ihr in diesem Ableger wieder die Möglichkeit haben, den virtuellen Weltraum zu erkunden - diesmal aber unterwegs.

Hier ist der offizielle Gameplay-Trailer zu Eve - Echoes!

"Ich glaube, dass der Mobile-Sektor der nächste Schritt für uns ist, um einem noch größeren Publikum eine angepasste Fassung unserer legendären PC-Spielerfahrung zu präsentieren.", äußert sich Hilmar Veigar Pétursson, der CEO von CCP, zur Intention hinter Eve - Echoes. Auch in dem mobilen Ableger werden euch also wieder Weltraumschlachten, Handel und Erforschung in Tausenden von Planetensystemen erwarten.

Das Spiel entsteht in der hauseigene Grafikengine NeoX von NetEase und soll damit für einen noch nie dagewesenen Detailreichtum in Sachen Grafik auf euren mobilen Endgeräten sorgen. Von unterwegs aus sollt ihr euch ganz bequem per Smartphone spektakuläre Raumschlachten mit anderen Spielern liefern, Bündnisse mit diesen eingehen sowie Konzernen beitreten oder diese sogar selbst führen.

Eve - Echoes soll 2019 für iOS und Android erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von Eve - Echoes? Könnt ihr euch vorstellen, dass Eve Online auch auf Smarphones funktioniert? Oder zockt ihr gar nicht auf euren Smartphones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!