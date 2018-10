Das aktuelle Update für Spider-Man bringt nicht nur einen "New Game Plus"-Modus und einen erhöhten Schwierigkeitsgrad, Entwickler Insomniac reagiert damit auch auf die bereits vor dem Release des Spiels laut werdenden Vorwürfe, man hätte das Spiel aus Performance-Gründen downgraden müssen - und zwar auf eine ziemlich unterhaltsame Art und Weise.

Gil Doron, Designer bei Insomniac, hat sich in einem Tweet über das neuste Update zu Spider-Man geäußert. Das Spiel hat jetzt nicht nur einen "New Game Plus"-Modus, sondern auch neue Gimmicks im Fotomodus. Dieser lässt sich nun schneller aufrufen und verfügt über ein paar neue Sticker:

We have a new patch today! Not only do we have NG+, but we added a bunch of stuff in Photo Mode, including:

stickers

frames

rotation for stickers

shortcut to Photo Mode with the D-Pad...

...and I fixed this for you :) pic.twitter.com/SW7Jxrxab6