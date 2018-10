The Walking Dead - The Final Season: Dritte Episode soll noch dieses Jahr erscheinen

Die turbulenten Zeiten rund um The Walking Dead - The Final Season sind noch nicht vorüber: Nachdem überraschenden Studio-Aus von Telltale Games, hat mittlerweile Skybound Games die Entwicklung des Adventures übernommen und ist auf der Suche nach Entwicklern. Der große Plan? Episode 3 soll noch 2018 veröffentlicht werden.

Soll nicht das endgültige Ende sein: Die 2. Episode von The Walking Dead - The Finale Season

Dies ist zumindest die Hoffnung von Skybound-CEO Ian Howe, wie er in einem Reddit-Beitrag schreibt. "Ich erwarte, dass Episode 3 in diesem Jahr erscheinen wird und werde sehr enttäuscht sein, sollten wir das nicht schaffen", so Howe. Aktuell wird am Spiel allerdings nicht gearbeitet, weshalb er schlichtweg noch keinen genauen Termin nennen kann.

Das Team müsse zuerst noch weitere rechtliche Fragen klären und steht in Kontakt mit zahlreichen früheren Telltale-Mitarbeitern. Skybound Games versuche so gut es geht, die ehemaligen Entwickler wieder an Bord zu bekommen, aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Einige Ex-Angestellte hätten bereits einen neuen Job oder haben nach der unrühmlichen Entlassung kein Interesse mehr, zurückzukehren.

Immerhin: Episode 3 soll bei Telltale Games nahezu fertig gewesen sein, es fehle lediglich nur noch der Feinschliff. Die finale Episode sei hingegen noch in der Pre-Production und benötige daher wesentlich mehr Zeit. Eine Veröffentlichung wird erst irgendwann 2019 möglich sein.

Eines ist damit sicher: Clementines Geschichte endet nicht einfach kurz vor der Ziellinie. Skybound Games will ihre Erlebnisse zu Ende erzählen. Ob danach eine Fortsetzung möglich sei, bleibt abzuwarten.