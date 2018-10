Fallout 76: Erster Beta-Test findet mitten in der Nacht statt

Ab dem 23. Oktober dürfen "Xbox One"-Spieler einen Ausflug nach West Virginia wagen: Fallout 76 startet in der kommenden Woche in die "B.E.T.A." (Break-It Early Test Application). Bei Spielern in Europa könnte der Startschuss jedoch zu Schlafmangel führen.

Fallout 76: Die wichtigsten Mechaniken im Überblick

Die erste Testphase von Fallout 76 findet in den USA am 23. Oktober von 19 bis 23 Uhr (Eastern Time) statt. Das entspricht in Deutschland dem 24. Oktober von 1 bis 5 Uhr. Wer also hierzulande den ersten Test miterleben möchte, muss entsprechend unter der Woche gut planen.

Hersteller Bethesda verspricht immerhin, dass es nicht der einzige Test sein wird. Kommende Phasen sollen zu anderen Zeiten stattfinden, die das Team vorab bekanntgeben wird.

Wer Fallout 76 auf der Xbox One vorbestellt hat, kann an dem kommenden Beta-Test teilnehmen. Bereits jetzt ist ein Pre-Load des "Open World"-Spiels möglich. Spieler auf dem PC und der PlayStation 4 müssen sich hingegen bis zum 30. Oktober gedulden. Erst dann öffnet Bethesda die Beta-Tore auch für die anderen beiden Plattformen.

Das fertige Spiel hingegen erscheint voraussichtlich am 14. November für PC, Xbox One und PlayStation 4 gleichzeitig. Erstmals in der Fallout-Historie könnt ihr die postapokalyptische Welt mit mehreren Spielern gemeinsam erkunden oder euch gegenseitig das Leben schwer machen.