Playerunknown's Battlegrounds: Entschädigung wegen Server-Problemen

Netzwerkverzögerungen, Spielabbrüche und vieles mehr: Vor wenigen Tagen war Playerunknown's Battlegrounds für viele PC-Spieler kein Genuss. In einem Twitter-Beitrag entschuldigt sich die PUBG Corp für die Umstände und kündigt eine Entschädigung an.

Eigentlich sollte es am vergangenen Mittwoch bei Playerunknown's Battlegrounds nur zu routinemäßigen Serverwartungen kommen. Drei Stunden waren angesetzt, aber damit begannen die Probleme: Die Wartungsarbeiten dauerten länger, danach hatten zahllose Spieler am PC mit Serverproblemen und enormen Lags zu kämpfen.

Mittlerweile sind die Probleme behoben und die Entwickler haben sich entschuldigt. Außerdem verschenkt die PUBG Corp für jeden PC-Spieler, der sich bis zum 23. Oktober einmalig in Playerunknown's Battlegrounds anmeldet, 20.000 Battlepoints und eine schwarze Beanie mit Kopfhörern. Letztere bietet jedoch keinen Schutz vor weiteren Serverproblemen.

We sincerely apologize for the negative experience caused by our recent server connectivity and matchmaking related issues. As compensation, we will be gifting all PC players the Black Beanie with Headphones item along with 20,000 BP. Log in to PUBG by 5pm PDT on Oct 23 to claim. pic.twitter.com/CW5L8nf25z