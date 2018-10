Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler und Halloween steht vor der Tür: Ein guter Zeitpunkt, um im warmen Spielezimmer ein paar neue Abenteuer auszuprobieren. In der kommenden Woche erwartet euch eine ziemlich kunterbunte Mischung, die kaum unterschiedlicher hätte ausfallen können.

Call of Cthulhu | 30. Oktober

PC / PS4 / Xbox One

Einen passenderen Veröffentlichungszeitpunkt hätte sich Hersteller Focus Home Interactive gar nicht aussuchen können. Einen Tag vor dem gruseligsten Tag des Jahres erscheint mit Call of Cthulhu ein neues Adventure, welches sich voll und ganz dem mysteriösen Universum des Autors H.P. Lovecraft verschrieben hat. Im Jahr 1924 sollt ihr als Privatermittler Edward Pierce den tragischen Tod der Familie Hawkins aufklären und geratet dabei in den Strudel des kosmischem Horrors.

Lego Harry Potter Collection | 30. Oktober

Xbox One / Switch

Sieben Bücher beziehungsweise acht Filme in einer Box zum Nachspielen: Mit der Lego Harry Potter Collection bringt Warner Bros. die beiden Spiele Lego Harry Potter - Die Jahre 1 - 4 und Lego Harry Potter - Die Jahre 5 - 7 auf Xbox One und Nintendo Switch. Wer also schon immer einmal die gesamte Geschichte des Zauberlehrlings in Kombination mit dem typischen Slapstick-Humor der Lego-Reihe erleben wollte, kommt hier auf seine Kosten.

Dream Daddy - Dadrector's Cut | 30. Oktober

PS4

Nach dem überraschenden Erfolg auf dem PC, kommt nun die ungewöhnliche Dating-Simulation Dream Daddy - A Dad Dating Simulator auch auf die PlayStation 4. Im sogenannten Dadrector's Cut dreht sich weiterhin alles um das Liebesleben eines alleinerziehenden Vaters, der im neuen Örtchen Maple Bay den einen oder anderen Single-Dad kennenlernen möchte. In der überarbeiteten Konsolenversion sind außerdem neue Nebenquests und ein neues Minispiel enthalten. PC-Spieler erhalten diese Inhalte als Gratis-Update.

Transistor | 1. November

Switch

Das Taktik-Rollenspiel Transistor erschien eigentlich schon 2014 für PC und PlayStation 4. Rund vier Jahre später folgt eine Umsetzung für Nintendo Switch, die inhaltlich nichts an Faszination verloren hat. In Transistor trifft Film-Noire auf Cyberpunk und mischt es mit einer ordentliche Prise Taktik-Action. Obendrauf packen die Entwickler von Supergiant Games eine Geschichte, bei der nur auf den ersten Blick so manches konfus erscheint.

The Quiet Man | 1. November

PC / PS4

Stumm sind viele Videospiel-Charaktere, aber wie viele sind taub? Nun, das dürften wohl nur die allerwenigsten sein. Umso spannender, dass in The Quiet Man ein tauber Protagonist im Fokus steht, dessen Ziel es ist, eine entführte Person zu retten. Die Entwickler von Human Head Studios setzen für ihre Erzählung auf echte Schauspieler in "Live Action"-Sequenzen. Kommt es hingegen zu Kämpfen wechselt The Quiet Man zur Spielegrafik.

Diablo 3 - Eternal Collection | 2. November

Switch

Während sich die halbe Welt fragt, wie es mit der Diablo-Reihe in Zukunft weitergeht, dürfen sich "Nintendo Switch"-Besitzer erstmal auf Diablo 3 freuen. In der sogenannten Eternal Collection ist das Basisspiel des Action-RPGs mitsamt der Erweiterung Diablo 3 - Reaper of Souls und Totenbeschwörer-Klasse enthalten. So könnt ihr nun auch im Zug das eine oder andere Portal schließen und gute Beute absahnen. Das besondere Extra: Eine Ganondorf-Rüstung, womit ihr euch als Zelda-Bösewicht verkleiden könnt.

Football Manager 2019 | 2. November

PC

Jahrelang mussten deutsche Fußball-Fans beim Football Manager von Sega in die Röhre schauen. Aufgrund der fehlenden Bundesliga-Lizenz durfte das Spiel hierzulande nicht offiziell erscheinen. In diesem Jahr ist damit Schluss, denn mittlerweile hat sich Sega die entsprechenden Lizenzen für die 1. und 2. Bundesliga gesichert und veröffentlicht den Football Manager 2019 erstmals in Deutschland. Spielerisch erwartet Interessierte ein riesiges Datenbank-Paket, bei dem ihr euren Lieblingsverein zum internationalen Spitzenklub führen könnt.

Fußball-Verein führen, Diablo eins im Zug auf die Mütze geben, ein paar nette Väter kennenlernen oder doch lieber ein geräuschloses Abenteuer erleben: Die Qual der Wahl liegt in dieser Woche ganz bei euch. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?