Im kommenden Online-Ableger des Fallout-Universums, Fallout 76, wird eine Fraktion Einzug erhalten, die Spieler bereits aus anderen Teilen der Reihe kennen können. Das hat Bethesda über denn offiziellen Fallout-Twitter-Kanal bekanntgegeben.

Wie aus dem Tweet von Bethesda hervorgeht, wird die Enklave als Fraktion Teil von Fallout 76 sein. Über diese ist eine entsprechende Hintergrundgeschichte enthüllt worden. Zudem ist ebenfalls bekannt, dass sich die Fraktion irgendwo in einem geheimen Bunker in Appalachia versteckt hat:

Just before the bombs fell, US leadership re-located to a remote Oil Rig off the coast of San Francisco. The Enclave’s mission – to re-establish governmental control of America from key locations, like a secret bunker hidden somewhere deep in Appalachia... #Fallout76 pic.twitter.com/ISnqcVwheE