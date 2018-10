Nur noch viermal müssen virtuelle Cowboys in spe jetzt schlafen, bis sie sich endlich in die Welt von Red Dead Redemption 2 stürzen dürfen. So kurz vor Veröffentlichung juckt es vielen Spielern bereits gehörig im Abzugfinger – Leaks insbesondere in Videoform werden daher vielerorts heiß erwartet.

Sehenswert: der Launch-Trailer zu Red Dead Redemption 2

Nun halten sich die Leaks im Fall von Red Dead Redemption 2 überraschenderweise bislang stark in Grenzen: Im englischsprachigen Spieleforum Resetera gieren die Besucher eines extra dafür angelegten Spoiler-Threads nur so nach frischen, inoffiziellen Vorabinformationen. Doch auch ein Wochenende und über 25 Seiten nach Thread-Eröffnung haben es keine Leaks ans Tageslicht geschafft – fast, jedenfalls.

Denn nach tagelangem Warten, Durchforsten und Stream-Schauen ist endlich ein erster, inoffiziell veröffentlichter Gameplay-Ausschnitt ins Netz gelangt. Spoiler gibt es hier im Grunde nicht: In dem knapp 23 Sekunden kurzen Video ist lediglich ein kurzer Schusswechsel des Protagonisten Arthur Morgan mit einigen Männern zu sehen.

Dabei bekommt ihr nicht nur einen frischen Vorgeschmack auf das User Interface von Red Dead Redemption 2 – darunter auch das Waffenrad – sondern auch auf das eigentliche Gameplay im Kampf. Und das erinnert etwa durch den ganz besonders in Szene gesetzten finalen Schuss deutlich etwa an ein Max Payne 3.

Wie viele Ähnlichkeiten zum früheren Rockstar-Spiel tatsächlich an Bord sein werden, bleibt abzuwarten: Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Besonders ungeduldige Outlaws können das Spiel bereits seit der vergangenen Woche herunterladen.

Wie steht ihr zu vorzeitigen Gameplay-Leaks oder ähnlichem? Saugt ihr jeden Info- und Videohappen gierig auf oder geduldet ihr euch bis zur offiziellen Veröffentlichung? Teilt eure Meinung mit uns in den Kommentaren!