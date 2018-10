Cheater in Multiplayer-Spielen sind oft ein Ärgernis für die Betroffenen. Erst recht, wenn es sich um ein sehr bedeutsames Match handelt. Der indische "Counter-Strike Global Offensive"-Spieler, Nikhil "Forsaken" Kumawat, wurde nun während eines Turniers mit Aim Bot erwischt. Dessen Team, "Team OpTic", zog umgehend die Konsequenzen.

Beim Extremeland Zowie Asia Tournament in Shanghai hat Kumawat offenbar einen Aim Bot verwendet. Dies berichtetet die englischsprachige Seite dotesports. Während eines laufenden Matches wurde einer der Aufpasser des Turniers darauf aufmerksam und wollte sich vergewissern, ob an Kumawats Rechner verdächtige Programme im Hintergrund das Spielgeschehen beeinflussen. Der Spieler versuchte noch dem Aufpasser zuvorzukommen und entsprechende Dateien zu entfernen - allerdings ohne Erfolg. Ein Teil des Geschehens ist mittlerweile auf Twitter zu sehen:

The exact moment when admins at #eXTREMESLAND2018 caught forsaken and he attempted to delete the hack pic.twitter.com/rZG7aYBdbD