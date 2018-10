Red Dead Redemption 2: PC-Release im nächsten Jahr?

Ein weiterer Hinweis deutet darauf hin, dass Red Dead Redemption 2 auch für PC erscheinen wird. Auf der schwedischen Webseite der Elektronikfachmarktkette Media Markt wurde für kurze Zeit die PC-Version des "Open World"-Abenteuers mit Release im Jahr 2019 gelistet.

Noch Ende dieser Woche können Fans in den Wilden Westen aufbrechen:

Nach wie vor hat Entwicklerstudio Rockstar Games kein Wort darüber verloren, ob sich neben den Konsolen-Versionen auch eine PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 in Entwicklung befindet. Im Juni deutete jedoch das LinkedIn-Profil eines Rockstar-Mitarbeiters auf eine ebensolche Umsetzung hin. Jetzt gibt es ein weiteres Indiz, das für eine geplante PC-Veröffentlichung spricht.

Auf der schwedischen "Media Markt"-Webseite wurde kurzzeitig die PC-Version des Western-Abenteuers gelistet. Die niederländische Webseite TechTastic hat den Beweis hierfür mit folgendem Screenshot festgehalten:

Dass es sich bei dem vom Media Markt angegebenen Veröffentlichungstermin, dem 31. Dezember 2019, nur um einen Platzhalter handelt, ist äußerst wahrscheinlich. Ebenso dürfte natürlich auch der Preis nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Nichtsdestotrotz besteht mit der Listung von Red Dead Redemption 2 die Chance, dass sich PC-Spieler noch im Jahre 2019 auf Rockstar Games' neuestes Werk freuen dürfen.

Red Dead Redemption 2 erscheint voraussichtlich am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. PC-Spieler müssen sich hingegen noch eine Weile gedulden und können möglicherweise erst im Jahr 2019 den Wilden Westen erkunden, sofern sich tatsächlich eine PC-Version in Entwicklung befindet.