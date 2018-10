Quelle: reddit.com, Reefguy007

Der reddit-User Reefguy007 entdeckte zusammen mit einem Freund in No Man's Sky einen Planeten, der die perfekte Halloween-Atmosphäre ausstrahlt. Mit einen paar kleinen Handgriffen passten die beiden den Planeten so an, dass die Umgebung an einen sehr bekannten Film erinnert.

No Man's Sky wartete zu Beginn vor allem mit vielen falschen Versprechungen auf - diese elf Dinge haben sich seit der Veröffentlichung des Spiels geändert!

Wie die Seite Kotaku bereits berichtete, hat der Spieler Reefguy007 zusammen mit einem Freund einen Planeten mit riesigen Kürbispflanzen entdeckt. Diese haben die beiden Spieler offenbar dazu angeregt, die Umgebung per Terraforming-Tool ein bisschen zu bearbeiten und so eine Szene aus Tim Burton's Nightmare Before Christmas nachzustellen. Nachdem der passende Hintergrund gefunden war, platzierten die beiden noch einen sich drehenden Turm, der Freund schlüpfte in ein Kostum, welches der Hauptfigur des Films, Jack the Pumpkin King, erstaunlich ähnlich sieht. Anschließend hielt Reefguy007 das Ergebnis auf einem Foto fest.

Was haltet ihr von dem Bild? Findet ihr das Ganze ist eine gelungene Darstellung der Filmszene? Zockt ihr vielleicht selbst aktuell No Man's Sky? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!