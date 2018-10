Schon seit Längerem spekuliert die Gaminglandschaft über die Karte von Red Dead Redemption 2. Nun wurde Karte des virtuellen Wilden Westen geleakt.

Das sind die ersten Eindrücke von Red Dead Redemption 2!

Via Twitter postete der User Jeremiah nun die Leaks der Karte. Diese war bei vergangenen Spieletests noch nicht einsehbar, Entwickler Rockstar versprach aber, dass die Karte in puncto Größe alle hauseigenen Spiele übertreffen würde.

Red Dead Redemption 2 map leak for anyone that's curious, #RDR2 pic.twitter.com/xW1uDx4zTO — Jeremiah (@Gyloir) 22. Oktober 2018

Red Dead Redemption 2 Karten-Leak für jeden, den es interessiert.

Über die tatsächliche Größe lassen sich jedoch immer noch nur Vermutungen anstellen, da die Karte auf dem Foto nicht komplett aufgedeckt ist, doch zumindest lässt sich schon einmal ein Eindruck vorab gewinnen. Auch wenn die altbekannten Orte des ersten Teils nicht auf der Karte zu finden sind, gilt es als sicher, dass diese im Spiel vorhanden sein werden. Eine komplett aufgedeckte Version der Karte gibt es allerdings auch.

Here's the full red dead redemption 2 map that comes from the guide, was leaked today. #RDR2 pic.twitter.com/L98rzBmJ70 — Jeremiah (@Gyloir) 22. Oktober 2018

Hier ist die ganze Red Dead Redemption 2 Karte, die im Guide abgebildet ist, wurde heute geleakt.

Gewissheit über die Karte werdet ihr warscheinlich am kommenden Freitag, den 26. Oktober 2018, erlangen. An diesem Tag soll Red Dead Redemption 2 nämlich endlich für PS4 und Xbox One erscheinen. Ob Rockstar dieses mal auch dem PC einen Ableger spendiert, bleibt noch ungewiss, jedoch finden sich schon Hinweise.

Was haltet ihr von den Leaks? Glaubt ihr tatsächlich, dass Red Dead Redemption 2 über die größte Karte aller Rockstar-Spiele verfügen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!