Bald könnt ihr diese Aussicht genießen.

Nur noch zwei Tage ist es hin bis zum Release von Red Dead Redemption 2. Rockstar Games kündigt nun an, dass zeitgleich am Freitag eine Companion App für iOS und Android erhältlich sein wird.

Über Twitter verriet der Publisher von der App:

The #RDR2 Official Companion App will be available for iOS and Android at game launch this Friday

