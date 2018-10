Der Oktober ist zwar vollgepackt mit großartigen Spielveröffentlichungen, dennoch zahlt es sich aus einen Blick auf die Angebote auf Steam zu werfen. Dort lassen sich zurzeit nämlich drei tolle Schnäppchen für Aufbau-, Action- und "Open World"-Fans finden.

Baut die Stadt eurer Träume:

Wolltet ihr schon immer die Stadt eurer Träume erschaffen? In Cities - Skylines könnt ihr euren Wunsch Wirklichkeit werden lassen. Errichtet Straßen, Gebäude und Versorgungsanlagen nach euren Vorstellungen oder baut eine virtuell oder tatsächlich existierende Stadt mithilfe von zahlreichen Mods einfach nach. Die Städtebau-Simulation befindet sich auf Steam für 6,99 Euro im Angebot.

Überlebt mit Lara Croft in Tomb Raider:

Habt ihr Lara Crofts Origin-Geschichte verpasst? Mit einem Preis von nur 2,99 Euro lohnt es sich, die noch unerfahrene Heldin auf ihrem ersten Abenteuer zu begleiten. In Tomb Raider ist die 21-jährige durch einen erlittenen Schiffsbruch dazu gezwungen, auf einer japanischen Insel um ihr Überleben zu kämpfen. Warum es sich lohnt, das Action-Adventure nachzuholen, erfahrt ihr im Test: "Tomb Raider - Die Definitive Edition im Vergleich".

Sorgt für Chaos auf Medici:

Städebau ist nicht so euer Ding und ihr seid vielmehr auf der Suche nach einer gigantischen Spielwiese? Dann bietet es sich momentan an einen Blick auf die XL-Edition von Just Cause 3 zu werfen. Für 6,74 Euro erhaltet ihr hierbei nicht nur das Haupspiel, sondern auch den "Air, Sea & Land"-Expansion Pass. Was der dritte Ableger zu bieten hat, erfahrt ihr im Test: "Just Cause 3 - Die "Ein Mann"-Armee kehrt zurück".

Die Angebote für Just Cause 3 und Tomb Raider enden mit dem 29. Oktober. Cities - Skylines lässt sich bis zum 1. November rabattiert auf Steam vorfinden. Wo ihr nicht nur tolle Angebote, sondern sogar kostenlose Spiele erhaltet, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.