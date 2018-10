Bereits im Jahr 2010 wurde Fallout - New Vegas veröffentlicht. Nach über sieben Jahren Entwicklung kommt nun die Mod New California nach. Allerdings erst einmal als Beta.

So sieht Fallout - New Vegas aus:

In Fallout - New Vegas, dem Spinoff der Fallout-Reihe von Obsidian Entertainment, schlagt ihr euch als Kurier durch die Mojave-Wüste und versucht die Männer ausfindig zu machen, welche euch umbringen wollten.

Die Entwickler Rick Hukkanen und Brandan Lee, alias RadianHelixMedia, veröffentlichten nun über ModDB eine eigenständige Mod für Fallout – New Vegas namens New California.

Diese ist zeitlich vor den Geschehnissen von Fallout 3 und New Vegas angesiedelt. Im Jahr 2260 schlagt ihr euch durch das zerstörte Kalifornien. Das politische System ist durch Korruption komplett zerstört und auch die Wirtschaft ist alles andere als stabil. Der psychotische Raider-Warlord Juan Elsdragon ergreift die Kontrolle der Raider Alliance und erhält die Unterstützung zahlreicher Stämme, welche gegen die New California Republic vorgehen.

New California ist ein zerstrittenes Land.

Inmitten all dieser Streitigkeiten werdet ihr in Vault 18 geboren. Ihr werdet darauf vorbereitet, das Land hinter den Türen zu erkunden und müsst euch mächtigen Feinden stellen.

Die Mod kann lediglich auf dem PC gezockt werden. Dafür benötigt ihr das Spiel Fallout – New Vegas und einen Mod-Manager. New California läuft zwar mit der New Vegas Engine, ist aber in einem völlig anderen Setting angesiedelt. Die Story und die Umgebung sind komplett neu, wodurch die Mod wie ein eigenständiges Game funktioniert.

Vieles wurde aus den Fallout-Spielen übernommen und teilweise verändert.

Die Map ist laut Angaben der Entwickler zwei Drittel so groß wie die des Hauptspiels. Über 60 Freiwillige vertonten über 16.942 Zeilen Dialog. Diese kommen in über 48 Quests zum Einsatz.

Einige User berichten auf der ModDB bereits von Problemen mit dem zur Mod gehörigen Patch.

XxDaxterXxHero schreibt beispielsweise:

"Ich kann diese Mod nicht spielen weil mir New Game nicht angezeigt wird."

Die Entwickler versuchen derzeit nach eigenen Aussagen, die Probleme zu beheben.

So kurz vor dem Release von Fallout 76 gibt es für euch also wieder neue Spielstunden für Fallout. Werdet ihr die Zeit investieren und Fallout New California auf Herz und Nieren prüfen? Bedenkt, dass es die Mod bislang nur in englischer Ausgabe gibt! Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung.