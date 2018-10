Spyro Reignited Trilogy: Launch-Trailer veröffentlicht

Um mit der Spyro Reignited Trilogy wieder in eure Kindheit zurückzukehren, müsst ihr euch noch 20 Tage gedulden. Um die Wartezeit zu erleichtern, hat Activision jetzt den Launch-Trailer veröffentlicht:

Spyro ist wieder ganz der Alte ... ähm Neue!

Nachdem die Spyro-Fans die traurige Nachricht ereilte, dass die "HD Remake"-Sammlung vom 21. September auf den 13. November 2018 verschoben wurde, scheint dem Release des Spiels jetzt nichts mehr im Weg zu stehen. Der Launch-Trailer stimmt euch schon einmal ein.

Im Trailer könnt ihr diverse Highlights der "Jump and Run"-Teile in neuer Grafik bestaunen. So erkundet Spyro bunte Welten, fliegt durch die Lüfte und sammelt Schätze ein. Die Trilogie enthält die Spiele Spyro the Dragon, Spyro 2- Ripto's Rage und Spyro 3 - Year of the Dragon.

Käufer müssen allerdings beachten, dass die physische Version nur das erste Spiel enthalten wird, während die anderen beiden digital über den Store heruntergeladen werden müssen.

Spyro Reignited Trilogy erscheint für PlayStation 4 und Xbox One. Freut ihr euch auf die Trilogie? Welcher ist euer Lieblingsteil? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!