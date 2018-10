Am 23. Oktober erschien der erste DLC "Der Raubüberfall" für das PS4-exklusive "Open World"-Abenteuer Spider-Man. Dieser beschäftigt euch nach Angaben von User-Reviews etwa zwischen einer und fünf Stunden, je nachdem ob ihr euch nur der Hauptgeschichte widmen oder auch alle Nebenaufgaben bewältigen wollt. Aber lohnt sich der 7,99 Euro teure DLC überhaupt? Die bisher auf Metacritic veröffentlichten Kritiken sind gemischter Meinung und belaufen sich auf eine Gesamtwertung von 76 Prozent.

Damit konfrontiert euch der erste DLC:

PlayStation Universe ist Feuer und Flamme für das erste Add-On und vergibt stolze 90 Punkte: "Obwohl sich die Vision [des DLCs] zurckhaltend gibt, erweist sich 'Der Raubüberall' dennoch als unwiderstehlicher Fall und als eine äußerst befriedigende und essentielle Fortsetzung von Marvels Spider-Man".

Destructoid teilt diese Meinung nur bedingt und wertet mit 75 Prozent: "Black Cat's DNA war bereits in Spider-Man's Nebenaktivitäten eingebunden, sodass ihre Erscheinung [im DLC] Sinn macht, auch wenn das 'to be continued'-Ende Mist ist".

Everyeye.It vergibt ebenfalls 75 Punkte und ist auf die weiteren geplanten Add-Ons gespannt: "Wenn der zukünftige DLC dieselben Standards wie 'Der Raubüberfall' beibehält, könnte sich die Stadt, die niemals schläft, als eine Erweiterung erweisen, die dem Hauptspiel ebenbürtig ist".

PlayStation LifeStyle konnte der DLC nicht ganz überzeugen, was eine Vergabe von 65 Punkten zur Folge hat: "Während 'Der Raubüberfall" eine starke Story hat - oder zumindest mit einer startet - füllt er die Welt nicht aus und gibt Peter kein zusätzliches Gameplay-Wachstum".

Peter Parkers ehemalige Flamme, Black Cat, spielt eine wichtige Rolle im DLC "Der Raubüberfall". Werdet ihr euch das Add-On sofort zulegen oder wartet ihr auf die Veröffentlichung weiterer DLCs? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren oder auf Facebook mit!