PlayStation 3: Regelverstoß wegen zu früher Server-Abschaltung

Server zu Online-Spielen werden irgendwann abgeschaltet – so weit, so geläufig. Die Online-Funktionen zum "PlayStation 3"-Spiel Warhawk allerding werden früher abgeschaltet als versprochen. Womit Sony einen Regelbruch begeht.

Auch der Shooter Evolve hat dieses Schicksal erfahren:

Warhawk ist ein Militär-Shooter aus dem Jahr 2007, in dem ihr Multiplayer-Matches bestreiten könnt. Das allerdings nur noch bis zum 25. Oktober, also morgen – dann nämlich werden die Server abgeschaltet.

Das ist deshalb ungewöhnlich, weil die Handelsfassung des Spiels eine Klausel enthält, in der festgelegt ist, dass die Abschaltung mit mindestens 90 Tagen Vorlauf verkündet wird, wie das Spielemagazin Kotaku berichtet. Der Eintrag im offiziellen PlayStation-Blog ist allerdings vom letzten Monat. Auf der Store-Seite zum Spiel ist die Abschaltung ebenfalls angekündigt. Wie Kotaku berichtet, jedoch nicht auf den Informationsseiten im Spiel selbst.

("Sony behält sich das Recht vor, mit einer Ankündigung 90 Tage im Vorfeld, den Online-Teil des Spiels abzuschalten." Quelle: Kotaku)

Auf Nachfrage von Kotaku erklärt Sony die frühe Abschaltung der Online-Dienste mit einer plötzlichen Abschaltung des Standortes, an dem sich die Server zum Spiel befinden. Genauere Informationen gibt es seitens des Unternehmens noch nicht.

Die wenigen Spieler, die Warhawk noch hat, werden derzeit auf Reddit aktiv. Dort versuchen sie, eine Möglichkeit zu finden, über andere Server den Multiplayer am Leben zu halten. Über ein lokales Netzwerk lässt sich Warhawk so oder so auch ab morgen noch spielen.

Habt ihr bisher etwas von dem Spiel gehört? Habt ihr selbst auch schon mal ein Spiel gespielt, das dann abgeschaltet wurde? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare!