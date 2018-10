Die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtete kürzlich von der neuen Mobile-App Follow Jc Go, die der Vatikan entwickelt. Diese ist nahezu identisch mit Pokémon Go, nur müsst ihr Heilige anstelle von Monstern fangen.

Das ist der offizielle Trailer zu Follow JC Go!:

Pokémon Go war der Blockbuster unter den "Augmented Reality"-Apps. Der Vatikan hat sich nun einiges von Niantics erfolgreicher App abgeschaut. Ihr könnt euch Follow Jc Go jetzt kostenlose für Android und IOS herunterladen, bislang leider nur in Spanisch. Weitere Sprachen sollen allerdings folgen.

Das Spielprinzip ist fast dasselbe wie bei Pokémon Go. Laut Corriere lauft ihr durch die Straßen und müsst Figuren fangen. Dabei wird das GPS eure Position feststellen, sodass die App weltweit nutzbar ist. Jedoch fangt ihr keine Monster wie in Pokémon Go, sondern Heilige und andere biblische Figuren. Um diese zu eurem Team hinzufügen zu können, müsst ihr deren Fragen korrekt beantworten.

Wie Corriere berichtete, könnt ihr sogar Käufe innerhalb der App tätigen. Das Geld soll dabei Hilfsorganisationen zugute kommen. Laut der Seite cruxnow.com saß ein Team von 43 Leuten seit August 2016 an der Entwicklung dieser App.

Die App ist für den World Youth Day in Panama entwickelt wurden, der kommendes Jahr stattfindet. Außerdem könnt ihr euch das mobile Game komplett kostenlos holen. Was haltet ihr von der Idee des Vatikans? Wir sind gespannt auf eure Meinung.