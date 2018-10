Battlefield 5: Diese Inhalte erwarten euch nach Release

Nachdem der Release des Weltkriegs-Shooters Battlefield 5 überraschend verschoben wurde, könnt ihr euch voraussichtlich erst am 20. November in hitzige Multiplayer-Schlachten stürzen. Der "Battle Royale"-Modus Firestorm lässt hingegen noch länger auf sich warten und erscheint demzufolge erst im März 2019, wie Entwickler Dice in der jüngst veröffentlichten Roadmap bekanntgibt.

Diese Features bietet Battlefield 5:

Dice hat die "Post-Launch"-Pläne zu Battlefield 5 offengelegt, die in drei Kapitel unterteilt werden. Das erste Kapitel trägt den Namen "Overture" und läuft von Anfang Dezember bis Januar. Erwarten dürft ihr in dieser Zeit die sich auf Panzergefechte fokussierende Panzerstorm-Karte. Zudem können sich Freunde der Singleplayer-Kampagne auf die deutsche Kriegsgeschichte "Der letzte Tiger" freuen. Abseits davon erscheint ein Übungs-Modus, der sich vor allem für Neulinge als nützlich erweisen sollte, da hierbei Fahr-, Flug-, und Shooting-Skills verbessert werden können. Zuletzt soll euch im Laufe des ersten Kapitels auch die visuelle Fahrzeug-Anpassung ermöglicht werden.

Das zweite Kapitel "Lightning Strikes" startet im Anschluss an das erste Kapitel und endet voraussichtlich im März. In Combined Arms könnt ihr mit bis zu drei Freunden verschiedene Herausforderungen im Kampf gegen KI-Gegner absolvieren. Außerdem erwarten euch zwei neue Spiel-Modi. Einer davon ist der bereits aus den Vorgängern bekannte Modus Rush. Bei dem anderen handelt es sich um Squad Conquest, der stark an den Modus "Eroberung" erinnern soll. Hierbei kämpfen zwei Teams mit jeweils nur zwei Squads um die Vorherrschaft der jeweiligen Map.

Das dritte Kapitel "Trial by Fire" bringt endlich auch den "Battle Royale"-Modus Firestorm mit sich, der vor allem auf die Stärken von Battlefield 5 setzen soll und daher mit zerstörbarer Umgebung und unterschiedlichen Fahrzeugen aufwartet. Diejenigen unter euch, die nur wenig mit Battle Royale anfangen können, dürfen sich hingegen auf eine neue Griechenland-Map gefasst machen.

Was Dice nach diesen drei Kapiteln für euch in petto hat, ist bislang nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass ihr auch im Anschluss mit weiteren kostenlosen Neuerungen rechnen dürft. Battlefield 5 erscheint voraussichtlich am 20. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One.