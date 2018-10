Dan Houser, Mitbegründer von Rockstar Games, äußerste sich kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift GQ über einen Nachfolger von Grand Theft Auto 5. Und erklärt dabei, wie schwierig es sei, heutzutage noch Satire zu machen.

So ist Dan Houser "dankbar", dass er GTA 6 nicht in Zeiten von Trump veröffentlichen muss. Die "Grand Theft Auto"-Reihe ist bekannt für ihre Satire, meistens in Bezug auf die amerikanische Gesellschaft und Geschichte. Die Charaktere in GTA wirken oft überzeichnet und absurd.

Dan Houser sagt im Interview, dass es ihm so vorkommt, als ob diese Absurdität nun auch fester Bestandteil der realen Welt ist. Das würde es sehr schwer machen, einen sechsten Teil der GTA-Serie zu produzieren.

"Both intense liberal progression and intense conservatism are both very militant, and very angry. It is scary but it’s also strange, and yet both of them seem occasionally to veer towards the absurd. It’s hard to satirise for those reasons. Some of the stuff you see is straightforwardly beyond satire. It would be out of date within two minutes, everything is changing so fast."

Sowohl die starken Entwicklungen im liberalen, als auch die im konservativen Lager, sind sehr militant und zornig. Das ist erschreckend und seltsam, beide scheinen ins Absurde abzudriften. Darum wird es schwer, darauf Satire zu machen. Manches, was man sieht, geht schon weit über die Satire hinaus. Die Satire wäre schon nach zwei Minuten überholt. Alles verändert sich so schnell.