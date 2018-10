Red Dead Redemption 2: Wo ist denn der Test von spieletipps?

Es ist das meisterwartete Spiel des Jahres - Red Dead Redemption 2. Jedoch können wir euch nicht direkt zur Veröffentlichung des Spiels einen Test liefern. Warum das so ist, erfahrt ihr hier.

Red Dead Redemption 2: Alle wichtigen Gameplay-Features im Detail erklärt!

Damit Tests zu Spielen direkt zum jeweiligen Release erscheinen, statten die Publisher die Presse üblicherweise mit Testmustern aus. Diese werden oftmals schon einige Tage vor der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt, damit die Tester genug Zeit mit dem Spiel verbringen können.

Für euch als Käufer hat das einen großen Vorteil: Ihr könnt direkt erkennen, ob ein Spiel den Kauf wirklich lohnt, welche interessanten Aspekte ein Spiel hat - aber ebenso auch, welche Macken und Fehler. Für kritische Konsumenten, die sich informieren wollen, ist es also durchaus wichtig, dass sie wissen, wofür sie nun eigentlich ihre rund 70 Euro hinblättern.

Leider hat Rockstar uns nicht im Vorfeld mit einem Testmuster ausgestattet. Gerade bei einem Spiel wie Red Dead Redemption 2, das laut Entwicklern an die 65 Stunden eurer Zeit in Anspruch nehmen soll, ist es eigentlich unerlässlich, dass ein Tester sich einige Tage Zeit nimmt, um das Spiel ausgiebig zu spielen.

Da wir dies nun nicht gewährleisten können, werden wir zum Release des Spiels am morgigen Freitag keine Wertung veröffentlichen. Auch wollen wir uns das Spiel nicht an einem Wochenende ohne Schlaf um die Ohren hauen. Sollte euch unsere Wertung zu dem Spiel also interessieren, werdet ihr euch leider noch ein wenig gedulden müssen.

Dafür werden wir euch ab sofort mit reichlich News und Meinungsstücken zu dem Spiel informieren. Auch haben wir ein Spiel-Tagebuch eingerichtet, in dem unsere Redakteure euch während des Spielens davon berichten, was sie in der Welt von Red Dead Redemption 2 erleben.

Wir bedauern natürlich, dass wir euch zur Veröffentlichung keine Wertung geben können, hoffen aber auf euer Verständnis. Ebenso appelieren wir an die Publisher, an ihre Kunden zu denken und Testmuster von Spielen nicht erst zur Veröffentlichung zu versenden.